Pokémon Mania a Le Gru | un weekend di avventure e incontri con Pikachu

Dal 22 al 25 maggio, Le Gru si trasforma nel mondo Pokémon, offrendo un weekend di avventure imperdibili per tutta la famiglia. Dopo il successo di One Piece, l'evento Pokémon Mania porta il vivace universo di Pikachu e amici nel nostro spazio, tra incontri, giochi e sorprese. Un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile e immergersi nella magia dei Pokémon.

Lo spazio eventi di Le Gru si trasforma in un vero e proprio paradiso Pokémon da giovedì 22 a domenica 25 maggio, con un evento imperdibile pensato per tutta la famiglia. Dopo il successo dell'appuntamento dedicato a One Piece, Le Gru accoglie l'universo colorato e avvincente dei Pokémon con.

