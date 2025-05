Plus Key di OnePlus 13s non è solo una copia di iPhone

Il OnePlus 13s introduce il nuovo Plus Key, una soluzione innovativa e distintiva che va oltre una semplice somiglianza con l'iPhone. Con questa novità, il celebre Alert Slider viene ufficialmente rimosso, segnando un cambiamento importante nel design e nelle funzionalità del dispositivo. Scopri come questa innovazione eleva l'esperienza utente e distingue il nuovo modello sul mercato.

Con il lancio di OnePlus 13s è stata decretata la fine ufficiale di Alert Slider, sostituito da quello che è stato chiamato Plus Key

