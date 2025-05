Playoff Terza Categoria | Union 81 sconfitto polemiche arbitrali accese

Nel primo turno dei playoff di Terza Categoria, l’Union 81 è stata eliminata 3-2 dal Terre di Castelnuovo, dopo essere passata in vantaggio 2-0. La partita è stata al centro di accese polemiche arbitrali, con il presidente Fabio Panzani che ha puntato il dito contro le decisioni dell’arbitro, definendole decisive e penalizzanti per la sua squadra.

Il primo turno dei playoff di Terza Categoria ha lasciato grandi polemiche in casa Union 81, sconfitto 3-2 dal Terre di Castelnuovo dopo essere stato avanti 2-0, col presidente Fabio Panzani che punta il dito verso l’arbitro. "Siamo stati pesantemente penalizzati – spiega – per un mancato rosso ai nostri avversari, l’espulsione assurda del nostro allenatore e il loro terzo gol in macroscopico fuorigioco. Da presidente dico che con questo livello arbitrale il gioco del calcio non è più credibile e così non si può andare avanti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Terza Categoria: Union 81 sconfitto, polemiche arbitrali accese

