Pioli Juve è una pista ancora percorribile? Tuttosport svela | Resta aperto qualche canale di comunicazione Ultime

Secondo Tuttosport, la pista Pioli per la Juventus resta aperta, con alcuni canali di comunicazione ancora attivi. La possibile alternativa all’attuale allenatore si fa strada tra le notizie di mercato, mentre si valutano le opzioni tra gli allenatori suggeriti nel recente gossip calcistico, incluso il profilo di Stefan. La situazione resta in evoluzione, con l’incertezza che domina il futuro bianconero.

Pioli Juve è una pista ancora percorribile? Tuttosport: «Resta aperto qualche canale di comunicazione». Ultime sul futuro del tecnico dell’Al Nassr. Tra gli allenatori accostati al mercato Juve nel corso di queste ultime settimane e non solo c’è anche il profilo di Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’ Al Nassr ma che sogna un rientro in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport resterebbe aperto qualche canale di comunicazione tra l’ex allenatore del Milan e la dirigenza della Juventus, che comunque ha in Antonio Conte l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli Juve è una pista ancora percorribile? Tuttosport svela: «Resta aperto qualche canale di comunicazione». Ultime

Leggi anche questi approfondimenti

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa

La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

Calciomercato Juve, si complica quella pista per l’attacco: servono almeno 80 milioni di euro. Ultimissime

Il calciomercato bianconero si preannuncia complesso: per rinforzare l'attacco, la Juventus dovrà investire almeno 80 milioni di euro.

Pioli Juve, occhi puntati anche sul tecnico ex Milan: è ancora in lista in caso di addio all’Al-Nassr. Novità sul futuro dell’allenatore

La Juventus guarda con attenzione a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nel momento in cui si valutano le prossime mosse per la panchina.

Ne parlano su altre fonti

Allegri Napoli è una pista percorribile? Cosa può succedere nelle prossime settimane: le novità sull’ex Juventus

Scrive juventusnews24.com: Allegri Napoli è una pista percorribile? Cosa può succedere nelle prossime settimane: le novità sull’ex Juventus e tutti gli aggiornamenti Il Napoli inizia a guardarsi intorno nel caso in cui al termi ...

Pioli Juve, il tecnico può tornare in Serie A! Non solo i bianconeri in corsa, ci pensa quel club: gli aggiornamenti

Lo riporta juventusnews24.com: Pioli Juve, il tecnico può tornare in Serie A! Non solo i bianconeri in corsa, ci pensa quel club: gli aggiornamenti sull’attuale allenatore dell’Al Nassr Arrivano importanti aggiornamenti per quanto ...

Conte, Mancini o Pioli, ma anche Zidane e Gasp: la Juve in estate punta su un big?

Scrive msn.com: Le opzioni Mancini, Pioli e Gasperini In estate potrebbe inoltre tornare di moda il nome di Roberto Mancini, già sondato dalla Juve per l'immediato ... anche la pista che porta a Gian Piero ...