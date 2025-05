Pink Floyd Immersion

Vivi un'esperienza sonora unica con Pink Floyd Immersion, la vera full immersion nel mondo dei leggendari Pink Floyd. Grazie all'ascolto quadrifonico hi-fi firmato Zingali Acoustics, immergiti in uno spettacolo sensoriale che riproduce fedelmente l'atmosfera dei capolavori. Dopo il successo dell'Immersion Tour, prepara le tue orecchie a un viaggio emozionante e coinvolgente.

La vera full immersion nel mondo Pink Floyd Ascolto quadrifonico hi-fi firmato Zingali Acoustics Dopo lo straordinario successo dell'Immersion Tour dello scorso anno con più di 25 date in tutta Italia ed acclamato dalla stampa come uno degli show più emozionanti mai visti, i Pink Floyd Immersion. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pink Floyd Immersion

Pink Floyd Immersion - Eclipse tour

Dopo il trionfo dell'Immersion Tour, che ha conquistato oltre 25 città italiane, Zingali Acoustics è pronta a regalare nuove emozioni.

'The Wall' e la musica dei Pink Floyd arrivano sul palco del Teatro Comunale

Questo weekend, il Teatro Comunale si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con un'interpretazione unica della musica dei Pink Floyd.

The Wall, un omaggio al mito. Successo per il Pink Floyd day

Sabato sera, il Teatro Comunale Abbado ha ospitato la prima di "The Wall & Pink Floyd Greatest Hits", un omaggio emozionante al mito dei Pink Floyd.

