Petitto | Baiano-Napoli non basta rincorrere l’emergenza servono soluzioni strutturali

L’ultima interruzione sulla tratta Baiano-Nola-Napoli evidenzia l’urgenza di affrontare i disservizi strutturali invece di limitarsi a gestire le emergenze. Pretetto Petitto sottolinea che rincorrere costantemente i problemi non basta: sono necessarie soluzioni solide e durature per garantire un servizio affidabile ai cittadini e ai pendolari.

Tempo di lettura: 3 minuti “L’ennesimo disservizio a danno dei cittadini, specificamente dei pendolari, la chiusura di una tratta ferroviaria strategica come la Baiano- Nola- Napoli, ex Circumvesuviana, gestita dalla società Eav. Non è questo il momento di approfondire le ragioni che hanno spinto il Governatore De Luca a salvare un’azienda ormai fallita, così come ha fatto successivamente con la CTP, entrambe assorbite da quella che un tempo si chiamava Air Avellino, azienda di trasporto modello e in attivo, oggi Air Campania. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Petitto: “Baiano-Napoli non basta rincorrere l’emergenza, servono soluzioni strutturali”

Scopri altri approfondimenti

Dazi, dopo la tregua Pechino revoca lo stop ai Boeing. Ma contrattacca sul fentanyl: “Basta diffamarci”

Dopo la tregua sui dazi tra Cina e Stati Uniti, Pechino reintegra i Boeing, ma al contempo contrattacca sul fentanyl, accusando Washington di diffamazione.

Primario, Regione: «Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire»

Il primario della regione affronta con determinazione il tema della denuncia di episodi di ingiustizia.

Dalla Ue 338 milioni a Tesla, Space X e X. I Verdi: “Basta versamenti a un nemico dichiarato dei nostri valori”

La questione dei finanziamenti europei alle aziende di Elon Musk, contrarie alle sovvenzioni statali, solleva interrogativi sui valori che la UE sostiene.

Cosa riportano altre fonti

Caso stadio Partenio, Petitto: "E' il momento di fare seriamente chiarezza"

Come scrive msn.com: "Basta fare confusione e innescare false illusioni ai tifosi. La politica si fa programmando" L'intervento del consigliere regionale Livio Petitto ... a diffondere. Se non stessimo dinanzi ...

Terzo mandato De Luca, Petitto: “E’ inutile trovare escamotage, non è previsto”

Riporta 41esimoparallelo.it: In una recente dichiarazione, Petitto ha ribadito che De Luca non può legittimamente ambire a un terzo mandato, a causa delle restrizioni imposte dalla legge nazionale. Queste affermazioni sono state ...