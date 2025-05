Pestato di botte mentre torna a casa Una lettera anonima fa scoprire i responsabili

A Senigallia, un uomo di 49 anni viene brutalmente pestato a botte mentre tornava a casa, intervenendo in una lite tra giovani nei giardini della Rocca Roveresca. La sua vicenda si complica con la scoperta dei responsabili, grazie a una lettera anonima. Un episodio drammatico che mette in luce l’insidia della violenza gratuita e il valore del coraggio civico.

SENIGALLIA - Camminava per tornare a casa quando si è imbattuto in un gruppo di giovani che bivaccavano nei giardini della Rocca Roveresca. C'era un litigio in corso e l'uomo, 49 anni, senigalliese, avrebbe cercato di fare da pacere alla discussione animata ma è stato preso a bottigliate in testa.

