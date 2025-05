Permesso di soggiorno nuove giornate per le pratiche

La Questura di Udine annuncia un aumento delle giornate di apertura dello sportello per il rinnovo dei permessi di soggiorno, con 18 ore in più tra maggio e giugno 2025. Sarà aperto anche il sabato, nelle date 31 maggio, 14 e 28 giugno, dalle 8 alle 14. La questura invita gli stranieri a usufruire di queste nuove opportunità per semplificare le pratiche.

La questura di Udine ha annunciato un'estensione di 18 ore dello sportello per la consegna dei permessi di soggiorno tra maggio e giugno 2025.

