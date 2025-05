Perin Juve il futuro è tutto da scrivere | il portiere rischia di essere attratto da una maglia da titolare altrove! Novità

Il futuro di Mattia Perin alla Juventus rimane incerto, con possibilità di un nuovo trasferimento. Il portiere, ormai da anni alla corte bianconera, potrebbe essere attratto da una maglia da titolare.altrove. Novità e sfide attendono l’estremo difensore, mentre il suo destino in bianconero è ancora tutto da scrivere.

Perin Juve, il futuro è tutto da scrivere: il portiere rischia di essere attratto da una maglia da titolare altrove! Novità sull’estremo difensore bianconero. È tutto da scrivere il futuro di Mattia Perin, alla Juve ormai da molti anni e che ha sempre ricoperto in bianconero il ruolo di secondo portiere e con Szczesny e in questa stagione con Di Gregorio. La Gazzetta dello Sport pone sotto la lente il suo futuro: il portiere in queste settimane rischia di essere attratto da una maglia da titolare altrove, per questo non è da escludere a priori una separazione in estate e una cessione nel prossimo calciomercato. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve, il futuro è tutto da scrivere: il portiere rischia di essere attratto da una maglia da titolare altrove! Novità

