Passeggiata al biotopo Selvuccis e Prat dal Top e visita alla Cantina Paradiis

Sabato 24 maggio, la Guida naturalistica Marco Pascolino e l'Azienda vitivinicola Paradiis propongono una passeggiata al tramonto nel Biotopo Selvuccis e Prat dal Top, alla scoperta di tesori naturali nascosti nella Bassa Friulana, seguita da una visita alla cantina Paradiis. Un’occasione unica per immergersi nella natura e degustare eccellenze locali.

