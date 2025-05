Palazzetto del tennis dalla Regione altri 100mila euro per lavorazioni di finitura

Il Comune di Copparo ha ricevuto circa 110 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, destinati a completare i lavori di finitura del Palazzetto del Tennis. Questi fondi integrativi si aggiungono ai 100 mila euro già stanziati, consentendo di completare le lavorazioni e migliorare la sicurezza dell'edificio, strategico per il territorio e oggetto di interventi per ridurre il rischio sismico.

