Ostia in fiamme la cucina dello stabilimento balneare ‘La Marinella’

Un incendio si è scatenato questa mattina alle 4.30 nello stabilimento balneare ‘La Marinella’ a Ostia, causando danni alla cucina. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, sarebbero scoppiate accidentalmente. Per fortuna, non sembrano esserci vittime o rischi per l’estate, anche se i danni complessivi sono ancora da valutare.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato alle 4.30 di oggi nello stabilimento balneare 'La Marinella', al 200 di via Litoranea, a Ostia. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate all'interno della cucina per cause accidentali. I danni, ancora da quantificare, non hanno compromesso l'agibilità della struttura. Sul posto, impegnati nelle indagini, i .

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada

Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada

Un drammatico ritrovamento ha scosso Ostia all'alba di oggi, quando il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in viale delle Repubbliche Marinare.

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale

Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

