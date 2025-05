Operazione antimafia in quattro regioni | 12 misure cautelari e sequestri per un milione di euro

La Procura di Firenze, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha avviato un’operazione antimafia coinvolgendo quattro regioni, con 12 misure cautelari e sequestri per un milione di euro. Per motivi di pubblica rilevanza, si comunica l’azione in corso, finalizzata a contrastare blandi network criminali e salvaguardare l’interesse collettivo.

Stante l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, alla luce della loro rilevanza, si comunica che la Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, avvalendosi dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, sta dando esecuzione, tra le. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Operazione antimafia in quattro regioni: 12 misure cautelari e sequestri per un milione di euro

