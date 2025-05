Open VAR l’audio del rigore di Inter-Lazio e la frase di Barella!

In una puntata speciale di Open VAR su DAZN, viene svelato l’audio del rigore assegnato all’Inter contro la Lazio, colpito da Bisseck. Si ascolta anche una frase significativa di Nicolò Barella, offrendo uno sguardo esclusivo sul momento decisivo e le emozioni vissute in campo.

Open VAR svela l’audio del rigore di Inter-Lazio, assegnato alla formazione biancoceleste per mani di Bisseck. Si sente anche una frase significativa di Nicolò Barella. L’AUDIO DEL RIGORE – In una puntata speciale di Open VAR su DAZN, si ripercorre tutta la dinamica relativa al calcio di rigore fischiato a favore della Lazio nella partita contro l’Inter di domenica sera, per fallo di mani di Yann Aurel Bisseck. Di seguito, le battute di VAR e AVAR, rispettivamente Di Paolo e Guida, quelle dell’arbitro in campo Daniele Chiffi e in mezzo anche Nicolò Barella, capitano domenica dell’Inter a chiedere spiegazioni dopo il check. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Open VAR, l’audio del rigore di Inter-Lazio e la frase di Barella!

