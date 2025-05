Oggi è la giornata mondiale delle api ecco perché | non servono soltanto a produrre il miele Due Unità di Apprendimento da scaricare

Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita dall’ONU nel 2017 per evidenziare l’importanza degli impollinatori. Le api non sono utili solo per il miele, ma sono fondamentali per la biodiversità e la sicurezza alimentare. È un momento per sensibilizzare sull needs di proteggere queste preziose creature e rispettare il loro ruolo nel nostro ambiente.

Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, istituita nel 2017 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori e sul loro ruolo cruciale negli ecosistemi e nella sicurezza alimentare globale. L'articolo Oggi è la giornata mondiale delle api, ecco perché: non servono soltanto a produrre il miele. Due Unità di Apprendimento da scaricare . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Giornata mondiale delle api, un'apicoltrice messinese fra le premiate a Roma

In occasione dell'ottava Giornata mondiale delle api, le apicoltrici messinesi Francesca Maria Sottile e Elisa Cerrito sono state premiate a Roma con il riconoscimento APInRosa, dedicato alle donne dell’apicoltura italiana.

