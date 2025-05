Oggi a Cannes 2025 - Al Festival è il giorno di Fuori di Martone unico film italiano in concorso

Oggi a Cannes 2025, il festival si anima con l’unico film italiano in concorso, "Fuori di Martone". Superata la metà dell’evento, il livello qualitativo si mantiene in forte ascesa. Scopriamo insieme cosa riserva questa giornata, martedì 20 maggio, nel consueto appuntamento con i nostri video: una giornata ricca di emozioni e anticipazioni dal cuore del festival.

