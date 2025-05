Oasi Gregorina | un luogo dove riconnettersi con la naturaa due passi da casa

L’Oasi Gregorina, a pochi passi da Castrocaro Terme, è un angolo di natura intatta tra le prime colline. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura e scoprire una biodiversità ricca e variegata, dove tradizione agricola e ambiente si incontrano in armonia. Esploriamo insieme questa preziosa oasi e il suo ruolo di custode di biodiversità e pace.

C’è un luogo, nelle prime colline di Castrocaro Terme, caratterizzato da diversi habitat, dove convivono in equilibrio la tradizionale vocazione agricola ed un ambiente naturale intatto, che dà casa ad una ricca biodiversità: è l’Oasi Gregorina. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come è. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Oasi Gregorina: un luogo dove riconnettersi con la natura...a due passi da casa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il luogo in cui gli studenti possono ritrovarsi per svolgere i compiti estivi

L'Informagiovani del Comune di Lecco offre anche quest'anno il servizio 'Compiti-Amo', un'opportunità dedicata agli studenti per svolgere i compiti estivi in un ambiente sereno e stimolante.

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

Due giornate gratuite nell'oasi WWF Monte Sant'Elia del Parco Terra delle Gravine: un'opportunità per esplorare la natura e partecipare a iniziative di citizen science.

Il Vaticano si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina. Il Papa: "Chiudere i conflitti a Kiev e Terra Santa"

Il Vaticano, sotto la guida di Papa Leone XIV, si propone come mediatore tra Russia e Ucraina, cercando di porre fine ai conflitti a Kiev e in Terra Santa.

Cosa riportano altre fonti

Oasi Gregorina: un luogo dove riconnettersi con la natura...a due passi da casa

Come scrive forlitoday.it: Scopriamo insieme di cosa si tratta e come è possibile visitarla. Il nome della Tenuta Gregorina deriva da un’abitazione colonica nel cuore dell’azienda chiamata Gregorine ...