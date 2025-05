Nuovo incarico per il prefetto casertano

Il prefetto Pietro Signoriello, originario di Caserta, è stato nominato nuovo prefetto di Catania, trasferendosi dall’incarico di Trieste, dove era anche Commissario del Governo per il Friuli-Venezia Giulia. La nomina è stata ufficializzata nell’ultima sessione, segnando un importante cambiamento per l’alto funzionario e per le aree interessate.

Il casertano Pietro Signoriello è il nuovo prefetto di Catania. L'alto funzionario lascia così il suo attuale incarico di prefetto di Trieste, dove svolgeva anche le funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia. La decisione è stata formalizzata nel corso dell’ultima. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nuovo incarico per il prefetto casertano

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il passaporto Usa di Leone XIV, il nuovo incarico di Abete e le altre pillole del giorno

Nel mondo della geopolitica e delle opportunità, il passaporto statunitense rappresenta un simbolo ambito di libertà e accesso.

Il ritorno di Gentiloni. Per lui un nuovo incarico da 30mila euro

Paolo Gentiloni torna in scena con un nuovo incarico come consulente e lobbista per "The European House Ambrosetti", guadagnando 30mila euro.

Nuovo incarico per il cardinale Reina, sarà gran cancelliere del pontificio istituto teologico

Il cardinale agrigentino Baldassare Reina ha ricevuto un prestigioso incarico da Papa Leone XIV: è stato nominato Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Cosa riportano altre fonti

Pietro Signoriello è il nuovo prefetto di Catania

Segnala cataniaoggi.it: Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha conferito a Pietro Signoriello l’incarico di prefetto di Catania. Signoriello, che attualmente guida la Prefettur ...

Cdm, Pietro Signoriello è il nuovo prefetto di Catania

Si legge su msn.com: "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deliberato il conferimento delle funzioni di prefetto di Catania al prefetto Pietro Signoriello, che attualmente ...

Catania ha un nuovo prefetto: è il campano Pietro Signoriello

Da lasicilia.it: Il funzionario arriva da Trieste ed è stato anche commissario del Governo per il Friuli-Venezia Giulia ...