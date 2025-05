Nuovo impianto idroelettrico di Chiareggio | Doveroso ristabilire la verità dei fatti contro le strumentalizzazioni

L’amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco desidera chiarire i fatti riguardo al nuovo impianto idroelettrico di Chiareggio, rispondendo alle strumentalizzazioni sollevate nella “lettera aperta” di Michele Comi e Marco Lenatti. È nostro dovere ristabilire la verità e rassicurare la popolazione, evidenziando l’importanza di un’informazione corretta e trasparente.

A seguito della “lettera aperta”, sottoscritta dai signori Michele Comi e Marco Lenatti, comprendendo la preoccupazione destata nella popolazione a causa di informazioni che ritiene false, tendenziose e strumentalizzate, l’amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco ritiene giusto e doveroso. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Nuovo impianto idroelettrico di Chiareggio: "Doveroso ristabilire la verità dei fatti contro le strumentalizzazioni"

Approfondisci con questi articoli

L'impianto idroelettrico a Chiareggio fa discutere la Valmalenco: "Ennesimo sfregio alla montagna"

L’impianto idroelettrico a Chiareggio solleva forti polemiche in Valmalenco. Michele Comi e Alfredo Lenatti si oppongono con decisione alla sua realizzazione, denunciando un ennesimo sfregio alla montagna e un rischio di alterare drasticamente il paesaggio incontaminato intorno al Lago Pirola.

L'impianto idroelettrico a Chiareggio fa discutere la Valmalenco: "Ennesimo sfregio alla montagna"

L'impianto idroelettrico a Chiareggio solleva nuove polemiche nella Valmalenco, con opposizione forte di Michele Comi e Alfredo Lenatti.

EnergyPOP arriva a Catania, inaugurato a Librino il nuovo impianto fotovoltaico sociale

Oggi, Catania festeggia l'inaugurazione di un innovativo impianto fotovoltaico sociale a Librino, frutto della collaborazione tra Ikea Italia, AzzeroCO2 e Legambiente.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Legambiente, 'impianto idroelettrico Cortlys è fuori tempo'

Da ansa.it: "Il 7 maggio è ripartito l'ennesimo procedimento per autorizzare la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Cortlys ... del tutto la realizzazione di nuove infrastrutture, in contesti ...

Enel: avviato a Dossi il primo progetto europeo di accumulo elettrico integrato in un impianto idroelettrico

Scrive affaritaliani.it: Il cuore del progetto risiede proprio nell’interazione dinamica tra turbina idroelettrica e batteria, che lavoreranno in tandem come un’unica entità di mercato ...