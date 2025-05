Nuovo allenatore Milan chi al posto di Conceicao? Un nome spicca su tutti

Con la fine dell’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, si apre un nuovo capitolo. Per sostituirlo, spicca il nome di un allenatore italiano di grande esperienza, pronto a riportare i rossoneri ai vertici. L’attesa è palpabile: il futuro del Diavolo si apre con novità e speranze di riscatto.

Sergio Conceicao concluderà a giorni la sua avventura sulla panchina del Milan: al suo posto, arriverà un allenatore italiano ed esperto 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, chi al posto di Conceicao? Un nome spicca su tutti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore.

Chi al posto di Conceicao? Il Milan cerca il nuovo tecnico

La sconfitta in Coppa Italia ha segnato l'inizio di una rivoluzione in casa Milan. Con la sola Supercoppa Italiana nel bottino e la probabile mancata qualificazione alle competizioni europee, la dirigenza rossonera è pronta a lanciare un nuovo progetto, a partire dalla ricerca di un nuovo tecnico al posto di Conceição.

Nuovo allenatore Milan, arrivano conferme definitive! Tre nomi sul taccuino, loro due i preferiti

Il Milan è pronto a voltare pagina con l'arrivo di un nuovo allenatore. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, tre nomi emergono sul taccuino della dirigenza: Italiano, Allegri e la suggestione Gasperini.

Ne parlano su altre fonti

Dall’Ajax al Milan, c’è un nuovo candidato per la panchina rossonera

Si legge su msn.com: Dall’Ajax al Milan, c’è un nuovo candidato per la panchina rossonera. Svelato il profilo che potrebbe prendere il posto di Conceicao. Il finale della stagione è ormai arrivato e in casa Milan è tempo ...

Milan-Italiano, l’annuncio è imminente: svolta sull’allenatore

Secondo milanlive.it: Vincenzo Italiano è uno degli allenatori candidati a prendere il posto di Conceicao. Il punto della situazione sul Milan ...

Roberto Mancini nuovo allenatore del Milan? Voce clamorosa: indiscrezione bomba per il post Conceicao

Lo riporta notiziemilan.it: Roberto Mancini nuovo allenatore del Milan? Nelle ultime ore sta circolando una voce per certi versi clamorosi: svelati i dettagli. La sconfitta contro la Roma ha sancito ufficialmente l’esclusione de ...