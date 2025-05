Nuovo allarme dell' Onu | altri aiuti a Gaza o 14mila bimbi rischiano di morire in 48 ore

L'ONU lancia un nuovo allarme: senza aiuti immediati, 14.000 bambini a Gaza rischiano di morire in 48 ore. Gli attacchi israeliani notturni e mattutini hanno provocato almeno 60 vittime nella Striscia, approfondendo la crisi umanitaria e la catastrofe in corso.

Gli attacchi dell'esercito di Israele lanciati durante la notte e fino all'alba hanno ucciso almeno 60 persone in tutta la Striscia

Su questo argomento da altre fonti

Allarme dell’Onu:: "Abbiamo esaurito le scorte alimentari". Raid israeliani: 15 morti

Secondo msn.com: "Oggi abbiamo consegnato le ultime riserve alle cucine calde di Gaza, che resteranno senza cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp, lanciando un nuovo allarme sulla gravissima crisi ...

Gaza, l’allarme dell’Onu: “Nella Striscia si muore di fame”. Trump: “Ce ne occuperemo”

Lo riporta informazione.it: È una conta perennemente al rialzo quella delle vittime dei bombardamenti israeliani che martellano senza sosta da giorni la Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Sanità almeno 250 persone… ...

