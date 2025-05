Nuova risonanza magnetica in via del Vespro ma è caos sui lavori | chiesta una ispezione dei Nas

Nel poliambulatorio di via del Vespro, monta il caos per i lavori di installazione di una nuova risonanza magnetica. Il Coas medici ha richiesto un’immediata ispezione dei Nas per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, organizzazione assistenziale e conformità normativa, sollevando preoccupazioni sulla regolarità e sicurezza delle operazioni in corso.

🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nuova risonanza magnetica in via del Vespro, ma è caos sui lavori: chiesta una ispezione dei Nas

