Nuova prima maglia Milan 2025-2026 ecco il giorno della presentazione | VIDEO

AC Milan e PUMA hanno annunciato ufficialmente il giorno della presentazione della nuova prima maglia rossonera stagione 2025-2026. In un emozionante video promo, i club hanno svelato la data di lancio, generando entusiasmo tra i tifosi. Ecco la clip che anticipa questa attesa novitĂ per i colori del Milan.

In un video promo, AC Milan e PUMA hanno ufficializzato la data di lancio della nuova prima maglia per la stagione 2025-2026: ecco la clip.

