Nunziante Juve occhi puntati sul portiere prodigio del Benevento | è sfida ad altri due club di Serie A! Gli aggiornamenti

Nunziante Juve focalizza l'attenzione sul portiere talento del Benevento, protagonista di una delicata sfida tra tre club di Serie A. Gli aggiornamenti sulle trattative e le possibili mosse evidenziano l'interesse della Juventus verso un giovane promettente, mentre altri club si contendono il suo talento. Ecco gli ultimi sviluppi di questa intricata corsa di mercato.

Nunziante Juve, occhi puntati sul portiere prodigio del Benevento: è sfida ad altri due club di Serie A! Gli aggiornamenti e cosa può succedere. Il calciomercato Juve di recente ha messo gli occhi su uno dei portiere più interessanti dell’intero panorama calcistico italiano in prospettiva futura: si tratta d Alessandro Nunziante, portiere classe 2007 del Benevento. Sulle sue tracce ci sono tra le altre anche due club di Serie A importanti come Roma e Fiorentina. I bianconeri sono in corsa, in attesa di capire quali evoluzioni potranno esserci nelle prossime settimane. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunziante Juve, occhi puntati sul portiere prodigio del Benevento: è sfida ad altri due club di Serie A! Gli aggiornamenti

Occhi puntati su Istanbul. Putin non andrà, ci sarà Medinsky

Occhi puntati su Istanbul, dove i colloqui tra Mosca e Kiev sono in procinto di iniziare. Vladimir Putin ha deciso di non partecipare, delegando il compito a Vladimir Medinsky, suo assistente presidenziale.

