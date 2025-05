NotebookLM sbarca su smartphone | la prima versione sacrifica però funzionalità fondamentali

NotebookLM arriva su smartphone e tablet, portando le sue funzionalità su dispositivi mobili. Tuttavia, la versione iniziale evidenzia alcune carenze in strumenti fondamentali, che saranno potenziati con futuri aggiornamenti. Un passo importante per rendere più accessibile l’assistente, anche se ancora in fase di miglioramento.

L’app di NotebookLM arriva su tablet e telefoni, ma è carente di strumenti importanti che arriveranno con i prossimi aggiornamenti. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - NotebookLM sbarca su smartphone: la prima versione sacrifica però funzionalità fondamentali

