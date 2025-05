Non si vota per due volte il loco

Il recente successo di Javier Milei alle elezioni municipali di Buenos Aires, più di un anno dopo la sua salita al potere, riflette i profondi cambiamenti e l'instabilità politica in Argentina. Questo risultato testimonia il crescente entusiasmo di un elettorato in cerca di alternative, evidenziando una situazione politica in continuo fermento nel paese latinoamericano.

Il successo di Javier Milei alle ultime elezioni municipali di Buenos Aires, dopo più di un anno di presidenza, è eloquente su quanto sta accadendo nel paese latinoamericano 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non si vota per due volte il "loco"

Contenuti che potrebbero interessarti

Viene licenziato due volte dalla cooperativa di vigilanza

Un dipendente può essere licenziato più di una volta dalla stessa azienda, come stabilito dalla sezione Lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

DIRETTA Coppa Italia, finale Milan-Bologna 0-0: Skorupski si salva due volte LIVE

In diretta dall'Olimpico, si affrontano Milan e Bologna nella finalissima di Coppa Italia 2024-25. Calciomercato.

Pony rubato in Abruzzo e venduto illegalmente due volte: tre denunce

Un pony rubato in Abruzzo è stato recentemente rinvenuto a Napoli, dopo essere stato venduto illegalmente due volte.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non si vota per due volte il "loco"

msn.com scrive: Il successo di Javier Milei alle ultime elezioni municipali di Buenos Aires, dopo più di un anno di presidenza, è eloquente su quanto sta accadendo nel paese latinoamericano ...

Conclave, quante volte si vota e gli orari delle fumate: dopo 34 turni cambia il quorum. Le regole per l'elezione

Come scrive msn.com: È arrivata in ritardo e ha deluso le attese la prima fumata del Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Il fumo, inequivocabilmente nero, è uscito dal ...

A Mori il sindaco è Nicola Mazzucchi: vince di 15 voti sul due volte primo cittadino uscente Stefano Barozzi

Come scrive ildolomiti.it: MORI. Nuovo sindaco a Mori: vince Nicola Mazzucchi per 15 voti. Niente tris per Stefano Barozzi e il centrosinistra. Ribaltamento delle forze in campo rispetto al primo turno e un ballottaggio davvero ...