Nintendo ha scelto Samsung per produrre il processore di Switch 2 Si può arrivare a 20 milioni di unità

Nintendo ha scelto Samsung per produrre il processore di Switch 2, con stime che potrebbero arrivare fino a 20 milioni di unità. Mentre Nintendo si concentra su una previsione più prudente di 15 milioni, Bloomberg segnala che l’accordo con Samsung garantirebbe la capacità di aumentare la produzione oltre queste cifre, aprendo nuovi orizzonti per il successo della console.

Cosa riportano altre fonti

Nintendo Switch 2 punta a Samsung per la produzione dei chip? Si parla già di un modello OLED

Come scrive msn.com: Stando a un rapporto stilato da Bloomberg, Nintendo si sarebbe rivolta a Samsung per la produzione dei chip di Switch 2 e l'azienda coreana starebbe spingendo anche per l'adozione di schermi OLED.

Nintendo Switch 2 OLED, Samsung spinge per un nuovo modello con schermo aggiornato

Riporta msn.com: Secondo Bloomberg, Samsung produrrà la maggior parte dei chip per Switch 2 e punta a fornire anche i display OLED per futuri modelli.

Nintendo Switch 2, tra potenza e scelte conservative: cosa sappiamo sull’hardware

Come scrive informazione.it: Mancano ormai pochi giorni all’arrivo nei negozi di Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno, eppure diversi dettagli tecnici restano avvolti in un alone di incertezza. Se da un lato è noto che la ...