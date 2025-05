Nel campionato di calcio in corso sono tornati toni da pre-Var | vittimismo e psicodramma collettivo

Nel campionato in corso, si respirano nuovamente toni di prevaricazione, vittimismo e psicodramma collettivo. Sono un tifoso napoletano, cresciuto nella frustrazione per il predominio della Juventus, che ha plasmato la storia del calcio italiano con vittorie frequenti e un potere che spesso ha alimentato tensioni e disparità nel nostro sport.

di Leonardo Botta Sono un tifoso mediamente appassionato di calcio. Da supporter napoletano sono cresciuto nella costante frustrazione provocata dallo strapotere della Juventus, principale fornitrice di calciatori alla nazionale ai tempi dei blocchi bearzotiani e artefice di frequentissime vittorie di campionati, molte delle quali maturate dopo episodi ferocemente contestati: il gol del romanista Turone annullato per improbabile fuorigioco (stagione 198081), le più che dubbie decisioni arbitrali in Catanzaro-Juve e Cagliari-Fiorentina (8182), il rigore negato per un placcaggio da football americano di Juliano su Ronaldo (9798), il colpo di testa di Muntari (201112) con la palla respinta da Buffon mezzo metro oltre la linea di porta. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nel campionato di calcio in corso sono tornati toni da pre-Var: vittimismo e psicodramma collettivo

