Napoli Osimhen sblocca l’affare Lookman | l’Atalanta spara alto

Il Napoli si avvicina al sogno: con Osimhen inarrestabile, la trattativa per Lookman si sblocca, mentre l’Atalanta spara alto. La dirigenza azzurra, ormai concentrata sul futuro, sfrutta il tesoretto di Osimhen per rafforzare la rosa. Con la stagione in volo e Conte in panchina, i partenopei puntano a consolidare la vetta e scrivere una nuova pagina di successo.

La dirigenza azzurra guarda già avanti: il tesoretto di Osimhen sblocca la trattativa per il bomber dell'Atalanta Il Napoli è lì, a un passo dal sogno. La stagione è quasi al traguardo e gli azzurri guidati da Antonio Conte sono in vetta alla classifica, con un solo punto di vantaggio sull'Inter e una sola partita ancora da giocare. All'orizzonte c'è il Cagliari, avversario ostico e affamato di punti salvezza, ma a Fuorigrotta il clima è carico di adrenalina e speranza. Dopo mesi di lavoro durissimo, il Napoli si gioca tutto: lo Scudetto, la gloria e una rinascita che ha preso forma partita dopo partita.

