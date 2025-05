Napoli colpo a sorpresa | Manna soffia il baby fenomeno all’Inter

Napoli stupisce con un colpo a sorpresa: Manà convince l’Inter. La sfida tra le due grandi del calcio italiano, oltre a lotta scudetto, accende le voci di mercato, con il baby fenomeno che fa tremare gli equilibri. Il Napoli di Conte vola, ma l’Inter resta in agguato. La sfida è ancora aperta, e il mondo del calcio attende con trepidazione il finale di stagione.

La sfida tra Napoli e Inter non è solo per aggiudicarsi lo scudetto: il gioiellino accende il mercato estivo Il Napoli di Antonio Conte si sta godendo un finale di stagione da protagonista assoluto. Una partita ancora da disputare e un vantaggio, seppur minimo, di un punto sull’Inter seconda: la corsa scudetto è agli sgoccioli. Il clima è teso, carico di aspettative, ma anche di entusiasmo. Ma mentre l’attenzione è focalizzata sul presente, c’è chi, dietro le quinte, lavora già per costruire il futuro. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, colpo a sorpresa: Manna soffia il baby fenomeno all’Inter

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ribaltone Anguissa, colpo di scena Napoli: la sorpresa

Il Napoli si prepara ad affrontare domenica il Parma, ma le novità su Anguissa potrebbero stravolgere le aspettative.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve

Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

“Mi auguro che vada via dal Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro

Un'annata difficile per il Napoli ha sollevato un'ondata di critiche verso un giocatore chiave, spingendo alcuni tifosi a esprimere il desiderio di un suo addio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Napoli fa sul serio per Lookman. Manna sta lavorando in segreto

Segnala msn.com: Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli starebbe facendo passi in avanti per arrivare ad Ademola Lookman.

Manna scatenato, per il Napoli due affari avviati e un colpo già in cassaforte

Da msn.com: Il direttore sportivo del club partenopeo ha messo nel mirino alcuni possibili acquisti in vista della prossima stagione in cui la squadra giocherà in Champions.

Doppio colpo Napoli, due nomi a sorpresa: Manna show

Segnala informazione.it: Il Napoli sta lavorando d’anticipo per anticipare qualsiasi concorrente sul mercato. Nonostante la stagione sia nel punto più caldo, infatti, sono in corso le valutazioni per la prossima stagione. Il ...