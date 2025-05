Napoli | Carabinieri arrestano pusher in moto

A Napoli, i Carabinieri motociclisti hanno arrestato un 21enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso senza patente né assicurazione mentre guidava una moto. Durante il fermo, ha tentato di nascondere marijuana nel sottosella, rimanendo catturato per detenzione a fini di spaccio. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine contro il traffico di droga e la criminalità urbana.

Sorpreso in moto senza patente né assicurazione, nascondeva marijuana nel sottosella: arrestato 21enne a Napoli. I Carabinieri motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 21enne già noto alle forze dell’ordine A. T. Il ragazzo è stato fermato a vico San Vincenzo in sella a una moto di grossa cilindrata senza assicurazione e senza aver mai conseguito la patente. Il 21enne è stato perquisito e trovato in possesso di 55 bustine con all’interno 80 grammi di marjuana pronta alla vendita. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Sorrento: Una corsa contro il tempo. Carabinieri scortano una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli

Una corsa contro il tempo ha avuto luogo tra Sorrento e Napoli, quando i Carabinieri hanno scortato una coppia di futuri genitori al policlinico, per salvare la vita della loro neonata affetta da una grave malformazione cardiaca.

Aggressione al pronto soccorso: i carabinieri arrestano un 49enne a Lanciano

Un grave episodio di violenza si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti di Lanciano, dove un 49enne è stato arrestato dai carabinieri.

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri

In un gesto di solidarietà e tempestività, i carabinieri di Sorrento hanno scortato una donna in gravidanza al Policlinico di Napoli.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, sorpreso con la droga: arrestato pusher 38enne

Si legge su msn.com: La polizia di stato ha tratto in arresto a Napoli un 38enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per detenzione illecita ai fini di spaccio di ...

Caivano, Carabinieri arrestano due pusher

Secondo napolivillage.com: Blitz anti droga al Parco Verde di Caivano dove l’attenzione dei carabinieri è sempre alta. A finire in manette il 38enne Emanuele Andreozzi e il 19enne Domenico Russo, già noti alle forze dell’ordine ...

Castello di Cisterna, droga nella 219: Carabinieri arrestano pusher

Lo riporta napolivillage.com: Controlli anti droga a Castello di Cisterna dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Nicola Falco, 31enne del posto già noto alle forze ...