Musica sacra e mariana | appuntamento con il concerto Rosa Mistica del coro San Lazzaro

Sabato 24 maggio alle 16, presso la Chiesa di S. Lazzaro a Modena, si terrà la ventunesima edizione del concerto di musica sacra e mariana "Rosa Mistica", organizzato dal coro San Lazzaro diretto da Veronica Zampieri. Un appuntamento imperdibile per immergersi in un’esibizione di brani religiosi e mariani, che celebra la spiritualità attraverso la musica.

Sabato 24 maggio alle16 presso la Chiesa di S. Lazzaro di Modena appuntamento con "Rosa Mistica", il tradizionale concerto organizzato dal coro San Lazzaro giunto quest'anno alla ventunesima edizione. Il coro San Lazzaro, diretto da Veronica Zampieri, eseguirà brani tratti dal proprio. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Musica sacra e mariana: appuntamento con il concerto "Rosa Mistica" del coro San Lazzaro

