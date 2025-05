Mosca | ripresi contatti diretti con Kiev

La Russia ha ripristinato i contatti diretti con Kiev, segnando un passo importante in questa fase di tensione. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, i contatti sono già in atto e rappresentano un elemento fondamentale dopo il fallimento dei negoziati a Istanbul, offrendo possibili spiragli di dialogo tra le due nazioni.

9.35 I contatti tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti e sono già in fase di implementazione. Così nella notte il portavoce del Cremlino, Peskov. "Effettivamente ristabiliti" i contatti, "il che è molto importante in questa fase". Dopo il fallito tentativo a Istanbul, gli chiedono i cronisti, ci sarà un incontro Putin-Zelensky? "Naturalmente si è parlato anche del contatto diretto". Negoziati in Vaticano? Al momento "nessuna decisione specifica" sulla sede. Infine: Trump e Putin concordano per un loro incontro "in futuro. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

