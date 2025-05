Morte Andrea Prospero i genitori dello studente tornano in procura a Perugia

A quasi quattro mesi dalla tragica morte di Andrea Prospero, i genitori dello studente di Lanciano sono tornati in Procura a Perugia. L’incontro con il sostituto Annamaria Greco si inserisce nel quadro di un’indagine ancora aperta e in evoluzione, volta a fare luce sulle cause di un episodio che ha sconvolto la famiglia e la comunità locale.

Sono tornati in Procura, a Perugia, a quasi quattro mesi dalla morte di Andrea Prospero, trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento in affitto. I genitori dello studente universitario di Lanciano hanno incontrato il sostituto Annamaria Greco, cotitolare del fascicolo coordinato.

Morte Andrea Prospero, i genitori dello studente tornano in procura a Perugia

A quasi quattro mesi dalla tragica morte di Andrea Prospero, i genitori dello studente di Lanciano sono tornati in Procura a Perugia.

