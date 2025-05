Monza verso la retrocessione in Serie B | l' ultima sfida contro il Milan

Il Monza si avvicina pericolosamente alla retrocessione in Serie B, con la speranza di salvarsi ormai svanita. Nell’ultima sfida, i biancorossi hanno perso 3-1 contro l’Empoli, che lotta ancora per restare in Serie A. Ora, l’ultimo atto contro il Milan segna il punto finale di una stagione deludente, che si concluderà con una battaglia per la dignità .

Il campionato del Monza si avvia mestamente verso una retrocessione in Serie B giĂ scritta da diverse settimane. anche nello scorso weekend, il fanalino di coda ha perso 3-1 in casa contro l’Empoli, che al contrario si sta giocando le ultime chances per rpovare a mantenere la categoria. L’ultima tappa nel massimo torneo sarĂ , domenica prossima, Milan-Monza. Una partita che per l’amministratore delegato e vicepresidente dei brianzoli, Adriano Galliani (nella foto), non può mai essere come tutte le altre. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza verso la retrocessione in Serie B: l'ultima sfida contro il Milan

