Monreale la Villa verso la rinascita Lo Verso | Visione unitaria per il rinnovamento urbano

Monreale si prepara alla rinascita con un progetto di riqualificazione della Villa Belvedere, inserito nel Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027. La visione unitaria mira a promuovere il rinnovamento urbano, valorizzando gli spazi pubblici e migliorando la qualità della vita dei cittadini, segnando un importante passo verso una città più moderna e vivibile.

Monreale (PA) – Come ha anticipato nei giorni scorsi MonrealeLive, la Giunta comunale ha approvato il progetto di “Rigenerazione e riqualificazione del giardino pubblico denominato ‘Villa Belvedere’” inserito nel Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027 – Area Funzionale Urbana (FUA) di Palermo. Questa importante iniziativa mira a restituire alla cittadinanza uno spazio storico di grande valore . (Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, la Villa verso la rinascita, Lo Verso: “Visione unitaria per il rinnovamento urbano”

