Modena ospita giovani da tutto il mondo per studiare i materiali del futuro

Da maggio, Modena si trasforma nel cuore dello studio internazionale sui materiali del futuro. Dal 19 al 23, giovani ricercatori da tutto il mondo parteciperanno alla Yambo School 2025, un’opportunità unica per condividere conoscenze sulla teoria Many-Body Perturbation e simulazioni di stati eccitati. Un incontro di menti innovative che guarda avanti e fa della città un laboratorio globale di idee e scoperte.

Dal 19 al 23 maggio Modena diventa punto d'incontro per una cinquantina di giovani ricercatori e ricercatrici provenienti da tutto il mondo - dall'Islanda al Guatemala passando per l'India - che parteciperanno alla Yambo School – 2025. Many-Body Perturbation Theory and Excited-State Simulations.

