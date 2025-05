Minori coinvolti in aggressione violenta a Taranto isolati in comunità

A gennaio a Taranto, alcuni minori coinvolti in un'aggressione violenta a danno di un giovane straniero sono stati collocati in sette comunità diverse, isolandoli tra loro. La decisione, presa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Taranto, Paola Morelli, mira a prevenire ulteriori comportamenti violenti e tutelare tutte le parti coinvolte.

Sono stati collocati in sette comunità differenti, ciascuno isolato dagli altri, i minori coinvolti in una violenta aggressione avvenuta lo scorso gennaio a Taranto ai danni di un giovane straniero. La misura cautelare è stata disposta dal gip del Tribunale per i minorenni di Taranto, Paola Morelli, su richiesta del pm Lelio Festa, e notificata dai carabinieri nelle ultime ore. I sette (tre 14enni, un 15enne, un 16enne e due 17enni), sono indagati per lesioni personali aggravate dall'odio razziale, resistenza a pubblico ufficiale, vilipendio, violenza privata e violazione del codice della strada.

