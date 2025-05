Milik Juventus c’è un nuovo scenario dopo il rinnovo | ecco cosa può succedere nell’immediato futuro

Dopo il rinnovo, il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus apre nuove possibilità. La Gazzetta dello Sport analizza le possibili evoluzioni a breve termine per il centravanti polacco, tra opportunità di titolarità e strategie di mercato. Ecco le ultime news e cosa potrebbe accadere nell’immediato futuro per il bomber bianconero.

Milik Juventus, c’è un nuovo scenario dopo il rinnovo: ecco cosa può succedere nell’immediato futuro. Le ultimissime sul centravanti polacco. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Arkadiusz Milik, che di recente ha prolungato il suo contratto di un’altra stagione spalmando l’ingaggio. Di fatto, spiega oggi il quotidiano, questa mossa da parte della Juventus è da leggere come sorta di “scivolo” per alleggerire il dossier dell’ex Marsiglia agli occhi di eventuali club interessati. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juventus, c’è un nuovo scenario dopo il rinnovo: ecco cosa può succedere nell’immediato futuro

