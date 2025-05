Milan proseguono i casting per i ds | Lee Congerton in pole position ecco perchè piace ai rossoneri

Il Milan continua i casting per il nuovo direttore sportivo, con Lee Congerton in pole position. La sua esperienza internazionale e il passato in Serie A con l’Atalanta lo rendono un nome molto apprezzato dai rossoneri, pronti a rinnovarsi. Prima di entrare nel vivo del mercato, la società lavora per definire le figure chiave che guideranno il progetto futuro.

Milan, per il nuovo direttore sportivo il nome forte è quello di Lee Congerton: esperienze internazionali, ma anche in Serie A all'Atalanta Il Milan si prepara a un'estate di rinnovamento, ma prima di tuffarsi nel mercato, servirà definire le due figure chiave per il futuro: direttore sportivo e allenatore.

