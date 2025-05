Milan perché Sarri può balzare in pole position per il dopo Conceiçao

Il tempo scorre inesorabile e il futuro del Milan si fa sempre più incerto. Con Sarri in corsa, potrebbe balzare in pole position come possibile sostituto di Conceição. La dirigenza rossonera sa che, prima o poi, dovrà affrontare questa decisione cruciale, poiché il momento di scegliere il nuovo allenatore si avvicina e le acque sono agitate.

Il tempo passa, passa e ancora passa. Ma una delle decisioni che la dirigenza del Milan non potrà certo rimandare in maniera indefinita è quella. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità

Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Milan, Reijnders può salutare: il suo erede è il nuovo Kessie

Il Milan si prepara a un'importante rivoluzione, salutando Reijnders e accogliendo il suo erede, il nuovo Kessié.

Viviano: "Juve e Milan hanno fatto schifo, la Fiorentina doveva approfittare. Sarri viola? Ci ho parlato"

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha espresso il suo dissenso riguardo alle prestazioni di Juventus e Milan, evidenziando come la Fiorentina avesse l'opportunità di sfruttare questa situazione.