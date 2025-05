Milan fuori dall' Europa | stagione fallimentare e addio a Conceiçao

Dopo una stagione fallimentare, il Milan saluta l’Europa e il tecnico Conceiçao, con l’ultimo match contro il Monza. A cinque giorni dalla fine, i tifosi si preparano alla contestazione in una giornata che segna la fine di un ciclo difficile, lasciando alle spalle speranze deluse e un cammino che ha deluso le aspettative più rosee.

Addio all’Europa, anche a quella minore. In cinque giorni. E con ancora una giornata di campionato da giocare, l’ultima, a San Siro, sabato alle 20.45 contro il Monza già retrocesso: soffierà, forte, il vento della contestazione. È la coda al veleno di una stagione "fallimentare": Furlani dixit e Moncada in linea. In meno di una settimana il Milan ha mandato a farsi friggere la serie positiva di cinque vittorie nelle ultime sei gare, cadendo col Bologna in finale di Coppa Italia (e perdendo così il pass per l’ Europa League ) e ancora con la Roma all’Olimpico (dando un calcio anche alle residue speranze in chiave Conference). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net