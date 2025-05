Milan c’è tanto lavoro | le ultime news su direttore sportivo e allenatore

Dopo una stagione difficile, il Milan si prepara a ripartire con determinazione. Le ultime news riguardano il nuovo direttore sportivo e l’allenatore, segnando un importante cambio di rotta. Con rinnovate ambizioni, i rossoneri sono determinati a tornare protagonisti e rafforzarsi per affrontare la prossima stagione con entusiasmo e obiettivi ambiziosi.

Conclusa questa brutta stagione, il Milan dovrà rituffarsi immediatamente, con decisione, nella prossima. Con rinnovate ambizioni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, c’è tanto lavoro: le ultime news su direttore sportivo e allenatore

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Rayman, Ubisoft Milan sta lavorando ad un nuovo capitolo, svela un annuncio di lavoro

Ubisoft Milan ha svelato l'arrivo di un nuovo capitolo della storica serie Rayman attraverso un annuncio di lavoro su LinkedIn.

Galliani: “Tifo Milan, Ancelotti al Brasile farà meglio. Scudetto? Un punto in più è tanto”

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan, esprime il suo indelebile tifo per i rossoneri e commenta con entusiasmo il possibile successo di Carlo Ancelotti come ct del Brasile.

Milan-Bologna, Signori: “I rossoblù ce la possono fare, Italiano ha fatto un grande lavoro”

Beppe Signori, storica leggenda del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida contro il Milan.

Su questo argomento da altre fonti

Milan, una rivoluzione a metà: chi paga per l'anno nero?

Scrive msn.com: L'ultima settimana di maggio filerà via come le ultime, nell'anonimato più totale, con più di qualcuno con il foglio di via in mano e con la sensazione, netta, che si andrà nuovamente verso una rivolu ...

Milan, Reijnders: “Tanto lavoro sul piano mentale. Mio padre e mio fratello

Come scrive informazione.it: Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato ... Interpellato sul lavoro svolto, se più sull'aspetto mentale o tecnico, per migliorare così tanto in questa stagione, Reijnders ...

Milan Futuro, 180' con la Spal per salvare un progetto da 12 milioni di euro: da Ibrahimovic a Kirovski, tutti in discussione

Lo riporta msn.com: Dentro o fuori. 180 minuti in cui ci si gioca tutto, senza possibilità: al Milan c`è in ballo un progetto costato più di 12 milioni. E che ha visto altri investimenti.