MiC Festival cori e bande musicali | via alle domande di contributo per il 2025

È aperto il bando per i festival di musica corale e bande musicali. La Direzione Generale Spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura ha reso disponibile, a partire dal 19 maggio, sulla piattaforma FUSonline, la modulistica per richiedere contributi 2025. Un’opportunità importante per sostenere e promuovere gli eventi di musica dal vivo nel nostro Paese.

La Direzione generale Spettacolo dal vivo del ministero della Cultura ha reso noto che a partire dalle 12:00 del 19 maggio è disponibile, sulla piattaforma telematica FUSonline, la modulistica per la compilazione e l’invio delle domande di contributo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. La domanda dovrà essere presentata entro le 16:00 del 15 ottobre 2025, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella rispettiva sezione della piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo FUSonline. 🔗Leggi su Ildenaro.it

