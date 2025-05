Mezza maratona della memoria divieti di sosta e limitazioni dalla Fiera fino a Sferracavallo

Per consentire la 2^ Mezza Maratona della Memoria il 1° giugno, il Comune ha disposto limitazioni alla viabilità e divieti di sosta dalla fiera a Sferracavallo. Queste misure temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione.

La "2^ Mezza maratona della memoria" cambia temporaneamente la viabilità. L'Ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in programma per il prossimo primo giugno, ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della.

