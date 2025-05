Medioriente | Onu altri aiuti a Gaza o 14mila bimbi rischiano morte in 48 ore

Il medioriente vivere una crisi umanitaria senza precedenti: 14.000 bambini a rischio di morte in sole 48 ore se non arrivano presto aiuti a Gaza. Tom Fletcher delle Nazioni Unite lancia un appello, sottolineando l’urgenza di intervenire per salvare vite e garantire assistenza ai civili disturbati dal conflitto.

Milano, 20 mag. (LaPresse) – Tom Fletcher, responsabile umanitario delle Nazioni Unite, ha avvertito che 14.000 bambini potrebbero morire nelle prossime 48 ore se non entreranno a Gaza altri aiuti umanitari. “Voglio salvare quanti piĂą bambini possibile, dobbiamo inondare la Striscia di Gaza di aiuti umanitari”, ha detto Fletcher parlando a Bbc Radio 4, “14.000 è un numero davvero agghiacciante”. “SarĂ frustrante, saremo ostacolati e correremo rischi enormi. Ma non vedo un’idea migliore che dare cibo ai bambini”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Onu, altri aiuti a Gaza o 14mila bimbi rischiano morte in 48 ore

