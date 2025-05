Maxi sequestro da 13 milioni per evasione fiscale | 3 imprenditori indagati

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per 13 milioni di euro, tra cui 1,3 milioni in un maxi-sequestro a due aziende del settore ristorazione. Tre imprenditori sono indagati per evasione fiscale e reati connessi, nell’ambito di un'operazione avviata dalla Procura. L'indagine evidenzia gravi irregolarità nella gestione fiscale delle imprese coinvolte.

Modena, 20 maggio 2025 – Ammonta a 1,3 milioni il maxi-sequestro compiuto dalla Guardia di finanza nei confronti di una società e di una ditta individuale operanti nel settore della ristorazione. Le indagini della Procura riguardano i reati di infedele e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, per un importo complessivo di imposte evase pari a circa due milioni di euro. L’inchiesta, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena, vede indagate complessivamente tre persone e ha riguardato le condotte evasive penalmente rilevanti di una società a responsabilità limitata con sede a Sassuolo, operante nel settore della ristorazione con somministrazione con vari locali distribuiti nelle province di Modena e Bologna, e di una ditta individuale, il cui titolare, nonché amministratore di fatto della società di capitali, è il principale indagato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati

