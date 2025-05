Maria Denisa Adas temeva per la sua incolumità | si indaga per sequestro di persona sentito un cliente

Maria Denisa Adas, 30enne di origini rumene scomparsa da Prato, è nel mirino delle indagini per sequestro di persona. La sua famiglia e amici temono il peggio, e le autorità stanno indagando su un possibile allontanamento forzato. Un cliente, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe riferito che Maria Denisa temeva per la propria incolumità, allontanandosi sempre più dall’ipotesi di fuga volontaria.

L'ipotesi dell'allontanamento volontario sembra sempre più lontana. Maria Denisa Adas, la 30enne di origini rumene residente a Roma e scomparsa da Prato da giorni aveva paura che qualcuno potesse farle del male: lo ha riferito una persona a lei vicina agli inquirenti, che hanno aperto un. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Maria Denisa Adas "temeva per la sua incolumità": si indaga per sequestro di persona, sentito un cliente

La procura di Prato indaga per sequestro di persona sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, 30 anni, avvenuta la sera del 15 maggio.

È stata aperta un'indagine per sequestro di persona dopo la scomparsa di Denisa Maria Adas, una donna romena di 30 anni residente a Roma.

Denisa Maria Adas, escort romana di 30 anni di origini rumene, scomparsa durante una trasferta a Prato, aveva paura e temeva per la sua vita, come riferito da una persona vicina a lei.

La procura di Prato indaga per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Denisa Maria Adas, la donna di 30 anni scomparsa dalla sera del 15 maggio

Non si hanno sue notizie dal 15 maggio. La procura: lavorava come escort. Era partita da Roma. L'ultima telefonata alla madre, il cellulare è irraggiungibile

La 30enne è scomparsa il 16 maggio da Prato, dove aveva affittato una stanza e incontrato uno dei suoi clienti, che è risultato però avere un alibi. Nell'ultima telefonata la mamma la aveva sentita