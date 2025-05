MARA VENIER | RESTO A DOMENICA IN ASCOLTI IN CRESCITA ORA UN’EDIZIONE CORALE

Mara Venier conferma il suo ritorno a Domenica In, con ascolti in crescita e un’edizione sempre più corale. La conduttrice si racconta al Corriere della Sera, sottolineando l’obiettivo di consolidare un team affiatato e coinvolgente. Un’altra stagione di successo si apre, confermando la vittoria della sua formula e il suo ruolo imprescindibile nel pomeriggio di Rai1.

Ufficiale: Mara Venier resta a Domenica In. Conclusa un’ennesima edizione di successo, la signora della domenica pomeriggio di Rai1 si racconta al Corriere della Sera. Mara Venier conferma che sarà a Domenica In anche l’anno prossimo: “Stiamo cercando di costruire una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia un po’ alleggerita. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono d’accordo”. Sugli ascolti del talk show, la Venier dice: “È andata meglio dell’anno scorso, un punto in più di share avendo contro Maria De Filippi e Silvia Toffanin diventata bravissima. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MARA VENIER: RESTO A DOMENICA IN. ASCOLTI IN CRESCITA, ORA UN’EDIZIONE CORALE

