Mancini Juve occhi aperti | l’ex ct della Nazionale resta in corsa per la panchina del futuro! Può giocarsi questa carta

Mancini, occhi aperti: l'ex ct della Nazionale rimane in corsa per la panchina del futuro della Juve. Potrebbe ancora giocarsi questa carta per convincere la dirigenza, anche dopo aver visto la decisione di affidarsi a Tudor. A marzo, rappresentava un'opzione concreta, ma ora il suo nome torna di attualità come possibile rilancio per il post-Tudor.

Mancini Juve, occhi aperti: l’ex ct della Nazionale resta in corsa per la panchina del futuro! Può giocarsi questa carta per convincere la dirigenza. A marzo era stata un’idea concreta, prima che la Juventus decidesse di sostituire l’esonerato Thiago Motta con Igor Tudor. In estate il nome di Roberto Mancini potrebbe anche tornare d’attualità per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome dell’ex ct della Nazionale italiana è da tenere ancora in considerazione: ha un’ottima opinione del gruppo squadra e per questo potrebbe facilmente adattarsi. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mancini Juve, occhi aperti: l’ex ct della Nazionale resta in corsa per la panchina del futuro! Può giocarsi questa carta

